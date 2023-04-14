Российское правительство одобрило программу модернизации инфраструктуры ЖКХ в Татарстане на 4,3 миллиарда рублей

Правительством РФ одобрена программа модернизации инфраструктуры ЖКХ в Татарстане. Также в перечень одобренных программ попали соответствующие проекты в Подмосковье и Тверской области.

Выделенные средства в размере 42,6 миллиарда рублей помогут данным регионам обновить более 1600 километров сетей водоснабжения и канализации, а также тепловых сетей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Из общей суммы доля федерального финансирования составит 18,3 миллиарда. Татарстан получит 4,3 миллиарда.