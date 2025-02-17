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Права пассажиров рейса Стамбул – Казань были нарушены: авиакомпания оштрафована

Куйбышевский транспортный прокурор направил рук...

Анастасия Шарова

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Роспотребнадзор наложил штраф на авиакомпанию за ненадлежащее обслуживание пассажиров. В декабре 2024 года самолет, следовавший из Стамбула в Казань, вынужденно сел в Самаре из-за плохой погоды. Некоторым пассажирам пришлось добираться до Казани самостоятельно, сообщает приволжская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, во время ожидания перелета в Казань авиаперевозчик не обеспечил пассажиров питанием и напитками. Кроме того, несколько человек были вынуждены за свой счет воспользоваться другим общественным транспортом, чтобы добраться до конечного пункта.

Куйбышевский транспортный прокурор направил руководству авиакомпании представление, после чего компанию привлекли к административной ответственности по статье 14.4 КоАП РФ («Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов») и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее, в декабре 2024 года, в аэропорту Казани на 12 часов задержали вылет самолета Turkish Airlines в Стамбул. Вместо запланированного времени в 1:35 он отправился только в 13:35. На борту находились 75 пассажиров. В ту же ночь другой самолет этой же авиакомпании, летевший из Стамбула, приземлился в Самаре из-за неблагоприятных погодных условий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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