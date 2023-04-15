В Татарстане пропала 12-летняя девочка, перед этим она звонила матери и жаловалась, что за ней следит незнакомец

В Набережных Челнах при довольно странных обстоятельствах пропала 12-летняя школьница. Накануне она выгла из школы № 69, но домой не пришла. По пути домой она позвонила матери и сказала, что за ней наблюдает какой-то незнакомый мужчина. Потом ее телефон был уже недоступен.

Школьницу зовут Аделя Аширова. Ее рост примерно 140-150 см, худощавая, русые волосы до плеч, серые глаза. Всех, кто мог видеть ее просят обратиться в УВД по телефону 7(8552) 37-90-10, 112 или 02.