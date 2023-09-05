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· Полина Модестова

«Позволит открыть новые возможности»: стали известны имена новых партнеров ХК Казани «Ак Барс»

Новыми партнерами ХК Казани «Ак Барс» стали JAECOO и ГК «Садовое кольцо»
«Позволит открыть новые возможности»: стали известны имена новых партнеров ХК Казани «Ак Барс»

«ХК "Ак Барс"» во Вконтакте

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Стало известно, что автомобильный бренд JAECOO и группа компаний «Садовое кольцо» стали официальным партнерами хоккейного клуба «Ак Барс». Теперь игроки получат статус амбассадоров JAECOO, у болельщиков же будет возможность выиграть призы от официальных дилеров. В ГК «Садовое кольцо» рассказали, что болельщики и игроки смогут ближе познакомиться с проектами девелопера в Татарстане и за его пределами.

Виктор Нащанский, директор бренда Omoda&Jaecoo, заявил, что для них это большая честь - сотрудничать со звездами российского и мирового хоккея, клубом «Ак Барс». Исполнителей директор ХК Мансур Усманов отметил, что бренд совпадает с командой по духу и они рады совместной работе.

«Для нас особенно ценно, что «Ак Барс» выбран одним из первых партнёров нового бренда в России. Уверен, вместе мы с JAECOO мы сможем добиться максимальных результатов в предстоящем сезоне», - заявил он.

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов считает, спорт должен быть неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека, а сотрудничество с главной хоккейной командой республики, отмечает он, позволит открыть новые возможности для продвижения здорового образа жизни в регионе.

Заместитель исполнительного директора ХК «Ак Барс» по коммерции Станислав Прудников также заявил, что ХК рад началу сотрудничества. Он отметил, что их с ГК «Садовое кольцо» объединяет стремление в первую очередь принести положительные эмоции, комфорт и гордость своим болельщикам и клиентам, а также внимание и любовь к Казани.

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