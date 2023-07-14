Позволит оперативно получать необходимую информацию: к концу 2024 года будет создана 3D-модель Казани

К концу 2024 года в Казани сделают 3D-модель города

Тестовая 3D-модель одного из микрорайонов Казани была презентована главе города Ильсуру Метшину. Такая информационная система помогает в планировании строительства жилых домов и социальных объектов, а также в контроле за реализацией городских программ и принятии управленческих решений. Ильсур Метшин поставил задачу внедрить этот проект до конца следующего года.

Представитель московской компании HelgiLab Сергей Геворков рассказал, чем полезна 3D-модель и как она выглядит. С его слов, для создания используют воздушную спутниковую и наземную съемку, также соотносятся картографические данные и информация о разных объектах. В результате удается создать точную копию реальной территории.

В результате можно оперативно получать разную информацию - от площади асфальтового покрытия и до состояния игровой площадки в конкретном дворе. Модель позволяет оценить расположение нового объекта на определенной территории.