Позволяет по-новому взглянуть на рост опухоли: ученый Казани рассказали, как лечить «злой» рак молочной железы

Учёные из Казани рассказали о возможности лечения «злого» рака молочной железы

Ученые из Казани выяснили, из-за чего снижается эффективность терапии при лечении агрессивного рака молочной железы. Как сообщает aif.ru, медики считают, что внутри быстрорастущей опухоли возникают условия нехватки кислорода из-за нарушения кровообращения, в связи с чем ослабляется и действие некоторых препаратор.

Руководитель научно-исследовательной лаборатории «Трансляционная онкология» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Регина Мифтахова рассказала, что развитие лекарственной устойчивости и появление метастазов связывают со стволовыми опухолевыми клетками - крайне редкой популяцией клеток в опухолевой массе, которая приводит к рецидивам заболевания.

Руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» ИФМиБ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов заявил, что подавить жизнедеятельность стволовых опухолевых клеток могут антибиотики. Химиотерапевтические же соединения, которые используются для лечения рака молочной железы, убивают клетки опухоли, которые активно делятся, но почти не влияют на стволовые опухолевые клетки. Антибиотики же могут дополнять эффект химеотерапии, воздействуя конкретно на стволовые клетки.

Но не все так просто

Казанские ученые в результате исследований выяснили, что условия гипоксии могут ослабить и подавляющее действие антибиотиков. Исследователям удалось создать уникальную модель, которая воссоздает особенности больного органа, после чего они проверили действие разных антибиотиков. К примеру, доксициклин и эритромицин сохраняли способность подавлять деление стволовых опухолевых клеток, но не вызывали гибели обычных опухолевых клеток. Азитромицин, другой широко применяемый антибиотик, не оказал влияние на деление стволовых опухолевых клеток. Хлорамфеникол вызывал развитие устойчивости к противоопухолевой терапии.

Научный сотрудник НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» ИФМиБ Алмаз Ахунзянов заявил, что такое открытие позволяет по-новому взглянуть на то, как условия роста опухоли могут влиять на эффективность лекарств.