"Повезло, что добровольческий отряд был создан в Татарстане": бойцы батальонов "Алга" и "Тимер" записали видеообращение к Минниханову
Фото: mamadysh-rt.ru
Добровольцы татарстанских именных национальных батальонов "Тимер" и "Алга" записали обращение к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову из зоны СВО. Они поблагодарили руководство республики за поддержку.
"Республике спасибо большое – одели, обули, обеспечили финансово, так что большая благодарность. А все остальное – решаемо", – сказал один из военнослужащих.
Другой доброволец отметил большую поддержку населения Татарстана.
"Спасибо за все гуманитарки, за то ,что люди активно участвуют в этом, помогая нам. Присылают ребятам даже мелочи, вкусняшки – это очень приятно", – отметил он.
Третий доброволец отметил, что национальные батальоны были отличной идеей.
"Повезло, что добровольческий отряд был создан в Татарстане, со своими земляками и удобно, и хорошо, и соответственно все друг друга понимают легко, рассказал один из добровольцев. – Передаем слова поддержки, благодарности за оказанную помощь, внимание, за дорогостоящую бронированную технику – она очень нам пригождается".