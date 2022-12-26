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"Повезло, что добровольческий отряд был создан в Татарстане": бойцы батальонов "Алга" и "Тимер" записали видеообращение к Минниханову

"Повезло, что добровольческий отряд был создан в Татарстане": бойцы батальонов "Алга" и "Тимер" записали видеообращение к Минниханову

Фото: mamadysh-rt.ru

Добровольцы татарстанских именных национальных батальонов "Тимер" и "Алга" записали обращение к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову из зоны СВО. Они поблагодарили руководство республики за поддержку.

"Республике спасибо большое – одели, обули, обеспечили финансово, так что большая благодарность. А все остальное – решаемо", – сказал один из военнослужащих.

Другой доброволец отметил большую поддержку населения Татарстана.

"Спасибо за все гуманитарки, за то ,что люди активно участвуют в этом, помогая нам. Присылают ребятам даже мелочи, вкусняшки – это очень приятно", – отметил он.

Третий доброволец отметил, что национальные батальоны были отличной идеей.

"Повезло, что добровольческий отряд был создан в Татарстане, со своими земляками и удобно, и хорошо, и соответственно все друг друга понимают легко, рассказал один из добровольцев. – Передаем слова поддержки, благодарности за оказанную помощь, внимание, за дорогостоящую бронированную технику – она очень нам пригождается".

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