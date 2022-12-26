"Повезло, что добровольческий отряд был создан в Татарстане": бойцы батальонов "Алга" и "Тимер" записали видеообращение к Минниханову

Добровольцы татарстанских именных национальных батальонов "Тимер" и "Алга" записали обращение к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову из зоны СВО. Они поблагодарили руководство республики за поддержку.

"Республике спасибо большое – одели, обули, обеспечили финансово, так что большая благодарность. А все остальное – решаемо", – сказал один из военнослужащих.

Другой доброволец отметил большую поддержку населения Татарстана.

"Спасибо за все гуманитарки, за то ,что люди активно участвуют в этом, помогая нам. Присылают ребятам даже мелочи, вкусняшки – это очень приятно", – отметил он.

Третий доброволец отметил, что национальные батальоны были отличной идеей.