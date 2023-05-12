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Повезло больше, чем остальным россиянам: жителей Татарстана ждут дополнительные выходные в июне

Жителей Татарстана ждут дополнительные выходные в июне 2023 года
Повезло больше, чем остальным россиянам: жителей Татарстана ждут дополнительные выходные в июне

Фото: открытые источники

В Татарстане жители смогут получить больше выходных в июне, чем остальные россияне. Если вся страна отдыхает в честь Дня России с 10 по 12 июня, то в Татарстане будут еще дополнительные выходные для всех в связи с празднованием Курбан-байрама.

В общей сложности татарстанцы будут отдыхать на целых 2 дня больше.

Раис Татарстана Рустам Минниханов установил дату Курбан-байрама в соответствии с лунным календарем и духовными традициями на 28 июня.

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