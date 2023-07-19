Новости Казани
· Полина Модестова

Потребовалось 470 кг переработанного сырья: в Казани на набережной появятся экокабинки для переодевания

На набережной Казанки у волейбольной площадки установят экокабинки для переодеваний
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На набережной реки Казанки будут установлены экокабинки для переодеваний. Появятся они рядом с волейбольной площадкой.

Для создания двух кабинок было использования 470 килограмм переработанных производственных отходов. Цвет конструкции придают дробленные пластиковые крышки, которые жители Казани ранее сдавали на переработку.

Напомним, что ранее на улицах Казани появились также скамейки и урны, выполненные из переработанного вторсырья. В новогодние каникулы на набережной была возведена экоелка, высота которой достигла четырех метров.

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