Потопов после дождя в Казани больше не будет

В Казани планируют ввести ряд новых правил касательно содержания подземных коммуникаций. Согласно документу, владельцам этих коммуникаций будет строго запрещено сбрасывать сточные и питьевые воды на дороги и газоны.

Кроме того, «Газель» зашла на глубину 2 метра в районе торгового центра «Имера», который находится на пересечении проспекта Хусаина Ямашева и улицы Адоратского. Также были зафиксированы водные потоки на улице Дзержинского вблизи парка «Черное озеро», а также на улицах Баумана, Пушкина и Амирхана Еники.

Местные власти подчеркнули, что новые правила будут способствовать улучшению качества городской инфраструктуры и предотвращению экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. Введение запрета на сброс сточных и питьевых вод на дороги и газоны поможет сохранить чистоту общественных пространств и снизит риск появления неприятных запахов и заболеваний.

Специалисты отмечают, что соблюдение этих норм требует системного подхода от владельцев подземных коммуникаций.