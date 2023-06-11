Посыпались жалобы: Власти Казани прокомментировали состояние пляжа у Изумрудного озера
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Жители Казани стали даловаться на состояние пляжа на Изумрудном озере, несмотря на то, что он был признан чистым и безопасным. Ситуацию прокомментировали в мэрии города и объяснили, почему работы по его благоустройству затянулись.
«Зависит от финансирования, а оно – от голосования, которое проходит ежегодно по выбору приоритетных территорий для благоустройства», – отметили в администрации.
Власти города призвали местных жителей быть оптимистичнее: очередь до Изумрудного озера дойдет, ведь благоустройство парков и скверов в Казани проводится ежегодно.