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· Регина Шигабетдинова

Посыпались жалобы: Власти Казани прокомментировали состояние пляжа у Изумрудного озера

В мэрии Казани сообщили, когда будет благоустроен пляж на Изумрудном озере
Посыпались жалобы: Власти Казани прокомментировали состояние пляжа у Изумрудного озера

Фото: checker-photos.ru

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Жители Казани стали даловаться на состояние пляжа на Изумрудном озере, несмотря на то, что он был признан чистым и безопасным. Ситуацию прокомментировали в мэрии города и объяснили, почему работы по его благоустройству затянулись.

«Зависит от финансирования, а оно – от голосования, которое проходит ежегодно по выбору приоритетных территорий для благоустройства», – отметили в администрации.

Власти города призвали местных жителей быть оптимистичнее: очередь до Изумрудного озера дойдет, ведь благоустройство парков и скверов в Казани проводится ежегодно.

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