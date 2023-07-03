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Поступят по вступительным испытаниям: в вузах Казани выделили бюджетные места по квоте

На новый учебный год вузам Казани выделено более тысячи бюджетных мест по квоте
Поступят по вступительным испытаниям: в вузах Казани выделили бюджетные места по квоте

Екатерина Елисеева

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Председатель комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина на деловом понедельнике заявил, что в вузах Казани было выделено 1,3 тысячи мест в рамках спецквоты для детей участников СВО и боевых действий в иностранных государствах, Героев РФ.

С ее слов, для определенной категории поступающих на бакалавриат и магистратуру доступна подача документов в рамках отдельной квоты, на которую вузы выделяют не меньше 10% от общего объема бюджетных мест, что в Казани и составляет около 1,3 тысячи мест. На поступление по такой квоте смогут претендовать:

  • Герои РФ;
  • Лица, награжденные тремя орденами Мужества;
  • Дети граждан, принимающих участие в СВО;
  • Дети военнослужащих и иных участников боевых действий в иностранных государствах.

Помимо этого, по приказу минпросвещения РФ, выпускники общеобразовательных учреждений Белгородской области смогут поступать в этом году по вступительному испытанию в формате собеседования.

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