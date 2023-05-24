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Поставят на ноги любого: казанские ученые создали новый метод восстановления спинного мозга после травм

Ученые в Казани создали новый метод восстановления спинного мозга после травм
Поставят на ноги любого: казанские ученые создали новый метод восстановления спинного мозга после травм

Фото: открытые источники

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Ученые КФУ вместе с РКБ Татарстана разработали инновационный метод стимуляции работы спинного мозга пациентов после тяжелых травм. Отмечается, что он помогает восстановить функции поврежденного спинного мозга.
Пресс-служба университета сообщает, что значимость данной работы трудно переоценить.

"Травма спинного мозга является одной из серьезных проблем современной медицины и вызывает глубокую инвалидизацию у пациентов. Существующие методы лечения не обеспечивают полного восстановления, поэтому важно разрабатывать новые подходы", - говорится в сообщении.

Созданный в Казани метод включает в себя использование внеклеточных везикул, которые получают из стволовых клеток. В них есть цитоплазме и двойной липидный слой.
Везикулы вводили животным с травмами спинного мозга, и во всех случаях состояние улучшалось, восстанавливалась даже способность двигаться.

Сейчас в РКБ идут пилотные клинические исследования, после которых метод сможет излечить тысячи людей, которые уже и не надеялись когда-либо встать на ноги.

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