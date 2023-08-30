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· Полина Модестова

Поставят еще 25: в Казани глава РТ и мэр протестировали новые троллейбусы

Раис РТ и Мэр Казани 30 августа протестировали троллейбус нового поколения
Поставят еще 25: в Казани глава РТ и мэр протестировали новые троллейбусы

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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Глава Татарстана Рустам Минниханов и глава города Ильсур Метшин протестировали в столице РТ новый троллейбус - проехали на нем по ранее отремонтированной дороге на Кулахметова.

Напомним, что первый серийный троллейбус МАЗ-303Т20 был доставлен в Казань два дня назад, к празднованию Дня города и республики. Всего в город планируют завести 25 таких транспортных средств.

Новые троллейбусы оборудованы мягкими сиденьями, USB-розетками для гаджетов. Количество пассажиров, которые могут находиться в транспорте единовременно, было увеличено до 90. В случае же, если произойдет сбой электроснабжения, транспорт сможет двигаться еще два километра благодаря аварийной автономной системе.

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