В Казани нашли тело утонувшего подростка, который на спор поплыл через Казанку

В ГУ МЧС РТ сообщили, что тело подростка, утонувшего накануне в Казани, найдено. Напомним, что 18-летний парень на спор с друзьями решил переплыть Казанку. Тело его искали более суток.

"Тело погибшего обнаружили на расстоянии 300 метров от берега на глубине 5 метров", – говорится в сообщении МЧС.

Стали известны и некоторые обстоятельства трагедии. Отмечается, что спасатели в поисках тела молодого человека обследовали более 6 тысяч квадратных метров дна Казанки. Причиной смерти могли стать резкие судороги, которые охватили его тело из-за низкой температуры воды в реке.

Ранее сообщалось, что молодые люди отмечали на берегу реки последний звонок.