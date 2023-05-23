В Казани нашли тело утонувшего подростка, который на спор поплыл через Казанку

Поспорил с друзьями и не выплыл: в Казани нашли тело подростка, который на спор решил переплыть Казанку
Фото: ГУ МЧС РТ
В ГУ МЧС РТ сообщили, что тело подростка, утонувшего накануне в Казани, найдено. Напомним, что 18-летний парень на спор с друзьями решил переплыть Казанку. Тело его искали более суток.
"Тело погибшего обнаружили на расстоянии 300 метров от берега на глубине 5 метров", – говорится в сообщении МЧС.
Стали известны и некоторые обстоятельства трагедии. Отмечается, что спасатели в поисках тела молодого человека обследовали более 6 тысяч квадратных метров дна Казанки. Причиной смерти могли стать резкие судороги, которые охватили его тело из-за низкой температуры воды в реке.
Ранее сообщалось, что молодые люди отмечали на берегу реки последний звонок.