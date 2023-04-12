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"Посмотрите, чего город лишился": жители Казани считают реконструкцию речпорта причиной уничтожения уникального речного вокзала

Жители Казани считают реконструкцию речного порта причиной утраты городом здания речного вокзала
"Посмотрите, чего город лишился": жители Казани считают реконструкцию речпорта причиной уничтожения уникального речного вокзала

Фото: открытые источники

Казанский блогер Андрей Захаров привлек внимание общественности к проблеме утраты городом здания речного вокзала. Он отметил, что оно выглядит заброшенным и неухоженным.
Здание, построенное в 1962 году, некоторое время назад считалось чуть ли не "лицом Казани".

Сейчас же в рамках реконструкции, которая тут прошла к 1000-летию столицы Татарстана, здание стало никому не нужным.

"Город потерял очередное красивое здание", — написал Захаров.

Горожане с ним согласились, отметив, что наследие и исторически важные здания следует сохранять и следить за их состоянием и интеграцией в современность.

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