Послом игр БРИКС в Казани может стать фигуристка Алина Загитова

Фигуристка Алина Загитова может стать послом игр БРИКС в Казани, пишет ТАСС со ссылкой на слова министра спорта республики Владимир Леонова.

Он намерен предложить Загитовой это. Игры БРИКС пройдут в Татарстане в 2024 году.

"Мы сегодня с Алиной работаем по проекту открытия школы фигурного катания. Она немного из другого профсоюза, из зимнего. Мы хотим утвердиться по всей программе, дальше будем заниматься амбассадорами и партнерами. Конечно, мы можем ее пригласить. Считайте, уже пригласили", - отметил министр.

Сейчас игры БРИКС принимает ЮАР, там состязания проводят по пяти спортивным видам. Казань станет площадкой проведения игр летом 2024 года, в столице РТ планируется провести состязания по 27 видам спорта.