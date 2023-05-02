В Татарстане силовики пресекли деятельность групп запрещенного уголовного движения

В СИЗО и колониях Татарстана силовики УФСИН, МВД, СКР и УФСБ совместными усилиями пресекли деятельность групп запрещенного движения "Арестантское уголовное единство" ("АУЕ"*).

В Бугульминском СИЗО № 3 и Альметьевской колонии № 8 провели комплекс оперативных и следственных мероприятий. Найдены лидеры и члены движения, которые поддерживают идеологию запрещенной организации.

Силовики нашли и изъяли запрещенные предметы, нелегальную переписку, которая имеет непосредственное отношение к пропаганде движения.

Фигуранты превозносили и продвигали воровские идеалы, поддерживали асоциальное поведение, раздували ненависть и проявления агрессии по отношению к системе правопорядка.

Возбуждены два уголовных дел об участии в экстремистском сообществе. За это по закону можно получить до 10 лет колонии дополнительно к тем срокам, которые и без того даны.

* - экстремистское движение, запрещенное в РФ.

