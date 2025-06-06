После вмешательств прокуратуры Казани участнику СВО выплачена зарплата

Прокуратура Советского района Казани провела проверку по жалобе Сергея Пушкарева, ветерана боевых действий и участника специальной военной операции, касающейся нарушений его трудовых прав.

В ходе проверки было установлено, что Пушкарев работал водителем самосвала в казанской компании без официального трудового договора. После увольнения ему не выплатили полную зарплату. Прокуратура подтвердила факт нарушения и выявила задолженность работодателя в размере 65 тысяч рублей.

В результате прокуратура возбудила административное дело против должностного лица организации по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и вынесла представление.

После вмешательства надзорного органа долг по заработной плате был полностью погашен, а права заявителя восстановлены.