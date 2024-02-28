В Казани после смерти рабочего на стройке метро возбудили уголовное дело

В Казани по факту гибели рабочего, из-за нарушений условий безопасности при строительных работах было заведено уголовное дело.

Известно, что работником был бетонщик четвертого разряда. Он свалился в металлическую емкость на дне котлована. Из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте происшествия.

По факту случившегося прокуратура столицы РТ вместе со специалистами провела экспертизу и выявила нарушения при реализации работ. Сообщается, что расследование будет находиться под контролем надзорного ведомства.