Новости Казани
· Артем Акчурин

В Казани после смерти рабочего на стройке метро возбудили уголовное дело

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В Казани по факту гибели рабочего, из-за нарушений условий безопасности при строительных работах было заведено уголовное дело.

Известно, что работником был бетонщик четвертого разряда. Он свалился в металлическую емкость на дне котлована. Из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте происшествия.

По факту случившегося прокуратура столицы РТ вместе со специалистами провела экспертизу и выявила нарушения при реализации работ. Сообщается, что расследование будет находиться под контролем надзорного ведомства.

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