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· Полина Модестова

После ремонта стало в пять раз больше: в Казани открылся детский инклюзивный центр

В Казани 1 июня прошло открытие детского инклюзивного центра
После ремонта стало в пять раз больше: в Казани открылся детский инклюзивный центр

Администрация Казани

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В Казани прошло открытие инклюзивного центра "Все для детей" со швейной мастерской и коворкингом. Он объединит мам особенных детей, которые смогут работать в центре, а малышей оставлять под присмотром специалистов. Сегодня, 1 июня, новое пространство посетили раис Республики Рустам Минниханов и глава Казани Ильсур Метшин.

Площадь центра составила 437,94 квадратных метра. Он расположился по адресу Сибирский тракт, 28. В мэрии отметили, что помещение после проведенного ремонта стало в пять раз больше того, где раньше располагалась швейная мастерская. Благодаря этому здесь удалось организовать не только цех, но и коворкинг, кабинет для консультаций и игровую комнату. В цеху будут размещены 12 швейных столов. Одежду здесь будут шить для людей с особенностями здоровья.

Автор социального проекта и депутат Казанской городской думы Далия Гайанова рассказала, что центр поможет мамам подработать или научиться шитью, чтобы они могли самостоятельно шить одежду для детей дома. Помимо этого, в центре обучаются и ученицы коррекционной школы, чтобы в дальнейшем устроиться сюда же на производство.

Дети, пока их мамы работают, смогут заниматься в игровой комнате под присмотром специалистов. В коворкинге же планируют проводить мастер-классс, йогу, встречи и кинопоказы, а также психологические консультации.

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