Вылет "Ак Барса" задержали в аэропорту Омска, устроив татарстанцам дотошную проверку

После того, как накануне "Ак Барс" обыграл в Омске местный "Авангард" в четвертой встрече финала Кубка Гагарина, вылет татарстанцев в Казань был задержан. В аэропорту Омска парням из Татарстана устроили весьма дотошную проверку перед посадкой на чартерный рейс. Настолько дотошную, что рейс пришлось задержать.

Сотрудники воздушной гавани Омска просили снимать верхнюю одежду, медленно и вдумчиво изучали содержимое сумок хоккеистов.

Казанские спортсмены заявили, что впервые столкнулись с подобным тщательным досмотром.

Пятая встреча в серии между "Авангардом" и "барсами" пройдет в Казани. Пока неизвестно, ответят ли той же монетой омским хоккеистам сотрудники казанского аэропорта.