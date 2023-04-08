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После победы в матче в Омске задержали вылет "Ак Барса": устроили нашим парням дотошную проверку

Вылет "Ак Барса" задержали в аэропорту Омска, устроив татарстанцам дотошную проверку
После победы в матче в Омске задержали вылет "Ак Барса": устроили нашим парням дотошную проверку

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

После того, как накануне "Ак Барс" обыграл в Омске местный "Авангард" в четвертой встрече финала Кубка Гагарина, вылет татарстанцев в Казань был задержан. В аэропорту Омска парням из Татарстана устроили весьма дотошную проверку перед посадкой на чартерный рейс. Настолько дотошную, что рейс пришлось задержать.

Сотрудники воздушной гавани Омска просили снимать верхнюю одежду, медленно и вдумчиво изучали содержимое сумок хоккеистов.

Казанские спортсмены заявили, что впервые столкнулись с подобным тщательным досмотром.

Пятая встреча в серии между "Авангардом" и "барсами" пройдет в Казани. Пока неизвестно, ответят ли той же монетой омским хоккеистам сотрудники казанского аэропорта.

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