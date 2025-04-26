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После ливня в Казани отключились светофоры на десятках перекрестков

В Казани после сильного дождя возникли массовые...

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В Казани после сильного дождя возникли массовые отключения светофоров на ключевых перекрёстках.

Серьёзные проблемы зафиксированы на улицах Назарбаева, Павлюхина, Магистральной, Кулагина, Ершова, Зинина, Петербургской, Аббасова, Островского, Минуллина, Салимжанова, на Проспекте Победы, Дубравной, Тэцевской и Химической.

На месте работают специалисты. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов соблюдать осторожность и учитывать возможные перебои в работе сигналов.

Позже стало известно, что на перекрёстке Проспект Победы — Дубравная работа светофора была восстановлена.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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