Задержан один из лидеров ОПГ "Мамшовские" Юрий Николаев, который 15 лет был в международном розыске

Сотрудники Управления угрозыска МВД по РТ смогли задержать одного из лидеров ОПГ "Мамшовские" (нижнекамская преступная группа) Юрия Николаева после 15 лет международного розыска, информирует "БО" со ссылкой на свои источники среди силовиков.

В международный розыск Николаева объявили в 2008 году. Искали по всему миру, но задержали все-таки в РФ. Он скрывался в Перми, куда 19 апреля и отправились оперативники уголовного розыска из Нижнекамска.

Сейчас Николаев доставлен в Татарстан, водворен в ИВС.

54-летний Юрий Николаев более удачлив, чем его товарищи по ОПГ, ему удавалось бегать от правосудия дольше остальных. В 2011 был задержан лидер группы Александр Мамшов, ему дали 20 лет колонии. Такие же большие сроки дали еще шестерым участникам ОПГ.

Группировка занималась рэкетом и вымогательством в 90-х годах, продолжала существовать до 2010 года.

