Посетили почти 200 тысяч человек: стало известно, как прошел Сабантуй в Казани

В Казани Сабантуй посетили более 175 тысяч человек

На Сабантуй, который проходил в казанском поселке Мирный, приехали больше 110 тысяч человек, сообщил на деловом понедельник в исполкоме города глава Казани Ильсур Метшин.

Всего же на четырех площадках, где праздновали Сабантуй, собрались больше 175 тысяч гостей. Напомним, мероприятия проходили в березовой роще жилого массива Мирный, на озере Лебяжье, в березовой роще жилого массива Дербышки и в международном конноспортивном комплексе "Казань", Ильсур Метшин отметил, что праздник, на всех вышеуказанных площадках, проходил с хорошим настроением. В день проведения мероприятия не было выявлено никаких правонарушение и чрезвычайных ситуаций.