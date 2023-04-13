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Пороховой завод в Казани опровергает факт взрыва: ничего не взрывалось, никто не покалечен

Казанский пороховой завод опроверг сообщения о взрыве снаряда в руках рабочего
Пороховой завод в Казани опровергает факт взрыва: ничего не взрывалось, никто не покалечен

Фото: открытые источники

В Казани на пороховом завде не было взрывов, об этом заявили в пресс-службе Минпромторга республики.

Ранее федеральные СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на SHOT сообщили, что в руках рабочего взорвался снаряд, который переносили на баллистические испытания, в результате мужчине оторвало руку.

"Никаких чрезвычайных ситуаций и травмирования работников на Казанском порохом заводе не происходило. Предприятие продолжает работать в прежнем режиме", — сообщили на предприятии.

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