Казанский пороховой завод опроверг сообщения о взрыве снаряда в руках рабочего

Пороховой завод в Казани опровергает факт взрыва: ничего не взрывалось, никто не покалечен
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В Казани на пороховом завде не было взрывов, об этом заявили в пресс-службе Минпромторга республики.
Ранее федеральные СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на SHOT сообщили, что в руках рабочего взорвался снаряд, который переносили на баллистические испытания, в результате мужчине оторвало руку.
"Никаких чрезвычайных ситуаций и травмирования работников на Казанском порохом заводе не происходило. Предприятие продолжает работать в прежнем режиме", — сообщили на предприятии.