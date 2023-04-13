Казанский пороховой завод опроверг сообщения о взрыве снаряда в руках рабочего

В Казани на пороховом завде не было взрывов, об этом заявили в пресс-службе Минпромторга республики.

Ранее федеральные СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на SHOT сообщили, что в руках рабочего взорвался снаряд, который переносили на баллистические испытания, в результате мужчине оторвало руку.