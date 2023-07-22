На пороховой завод в Казани требуются рабочие

Казанский пороховой завод объявил набор сотрудников на основные рабочие позиции. Причина - увелические объемов производства, а потому нужны новые рабочие руки. Соискателям достаточно иметь среднее образование, на предприятии организуют двухнедельное обучение.

Работникам не должно быть менее 18 лет. На время обучения готовы платить 45 тысяч, потом - от 50 тысяч, средняя зарплата на заводе по данным на июнь составляет около 80 тысяч рублей в месяц.

Также предприятие готово компенсировать аренду жилья, предоставить питание и обеспечить молоком за вредность. Задействованных на участках с высокой вредностью положен дополнительный отпуск в 14 суток и льготный стаж для выхода на пенсию.