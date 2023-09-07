Новости Казани
· Полина Модестова

Поражение стало первым в сезоне: в Казани «Ак Барс» проиграл «Сочи»

В Казани «Ак Барс» 6 сентября сенсационно проиграл «Сочи»
Поражение стало первым в сезоне: в Казани «Ак Барс» проиграл «Сочи»

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Татарстане прошел матч между хоккейными клубами «Ак Барс» и «Сочи». В результате ХК Казани сенсационно проиграл сопернику.

У гостей шайбы оказались на счету у Ильдара Шиксатдарова, Борна Рендулича и Тимура Хафизова. В команде «Ак Барс» отличился лишь Вадим Шапичев.

У казанской команды это поражение стало первым в данном сезоне. Команда Сочи, наоборот, одержала свою первую в этом сезоне победу.

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