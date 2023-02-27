"Поработайте": Раис Татарстана Минниханов призвал мэра Казани Метшина и депутатов личным примером повлиять на рост рождаемости

Раис Татарстана Минниханов призвал мэра Казани и депутатов личным примером поднять рождаемость

Раис Татарстана Рустам Минниханов 27 февраля во время своего выступления на сессии Казанской городской думы обратил внимание на падение рождаемости в Казани. Он призвал градоначальника и депутатов "поработать" и личным примером поднять этот показатель.

"Сократилась рождаемость. Зарегистрировано 13 987 новорожденных – это на 1 767 детей меньше, чем в предыдущем году. Ильсур Раисович, личным примером вы должны показать, поработать, и депутаты наши. Это не шутки. Это на самом деле очень серьезная [тема] для нашего государства, для нашей республики", – отметил Рустам Минниханов.

В 2022 году в городе родились 18,7 тысячи детей. Это на 8,8% меньше, чем в 2021-м, когда были рождены 21,5 тысячи новорожденных.

