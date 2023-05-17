В Татарстане меняются правила отношения к соотечественникам, живущим в недружественных странах

В Татарстане будут внесены коррективы в программу оказания содействия добровольному возвращению в РТ соотечественников, которые живут за границей на 2019-2025 годы. Изменения будут касаться беженцев и россиян, которые сейчас проживают в недружественных РФ государствах.

В частности, не будут предъявлять требования к стажу работы и профобразованию к тем, кто прибудет на территорию РФ в экстренном массовом порядке, к признанным беженцами или получившим в РФ временное убежище.

Не будут такие требования выдвигать и к тем, кто постоянно живет в недружественных государствах.

Воспользоваться программой можно, подав заявление в уполномоченный орган в стране проживания. Приоритетными будут специалисты и ученые, которые трудятся в актуальных технологических отраслях.