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"Пора домой": Татарстан изменит правила отношения к соотечественникам, которые живут в недружественных странах

В Татарстане меняются правила отношения к соотечественникам, живущим в недружественных странах
"Пора домой": Татарстан изменит правила отношения к соотечественникам, которые живут в недружественных странах

Фото: открытые источники

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В Татарстане будут внесены коррективы в программу оказания содействия добровольному возвращению в РТ соотечественников, которые живут за границей на 2019-2025 годы. Изменения будут касаться беженцев и россиян, которые сейчас проживают в недружественных РФ государствах.

В частности, не будут предъявлять требования к стажу работы и профобразованию к тем, кто прибудет на территорию РФ в экстренном массовом порядке, к признанным беженцами или получившим в РФ временное убежище.

Не будут такие требования выдвигать и к тем, кто постоянно живет в недружественных государствах.

Воспользоваться программой можно, подав заявление в уполномоченный орган в стране проживания. Приоритетными будут специалисты и ученые, которые трудятся в актуальных технологических отраслях.

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