Пополнение бюджета и оптимизация структур: появилось распоряжение о приватизации трех этажей здания на Баумана

«Казанскую ярмарку» хотят приватизировать до конца 2023 года для пополнения доходной части

В новом сборнике документов и правовых актов появилось распоряжение о приватизации трех этажей здания XIX века на Баумана, 52/7. Цель проведения данной операции - пополнение доходной части бюджета.

Решение затрагивает первый, второй и третий этаж здания на Баумана, 52/7, общая площадь которых 1 460,5 квадратных метра, а также ряд помещений, общая площадь которых - 484 квадратных метра. В историческом здании находится комитет земельных и имущественных отношений, ряд бутиков. Рядом расположен отель «Ногай» и театр имени Качалова.

Помимо этого, в план приватизации включили также помещения, которые расположены на Адоратского, 33а, Ломжинской, 16а, ряд гаражей и сооружение на Чуйкова, 6 и подвал на Гоголя, 16/56. В список вошли и помещения на Фрунзе,1, Четаева, 68 и Хади Такташа, 135.

Все вышеуказанные объекты будут приватизированы с целью пополнения доходной части бюджета Казани, оптимизации структуры муниципальной собственности, отмечается в документации.