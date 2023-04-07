Концерт Дианы Арбениной в Казани отменен

В Казани организаторы концерта отменили выступление Дианы Арбениной. Мероприятие было запланировано на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля на 10 апреля.

По данным "Ъ", официально называется банальная причина - технические неполадки. Организаторы заверили, что всем, кто купил билеты, деньги будут возвращены.

Однако тенденция к отмене концертов Арбениной наблюдается по всей стране, поскольку ранее стало известно, что ее проверят на дискредитацию ВС РФ из-за позиции по СВО.