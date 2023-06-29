Попали в топ-5: в Татарстане заметно выросли цены на бензин

Татарстан попал в топ-5 регионов России по росту цен на бензин

В России за неделю с 19 по 26 июня выросли средние цена на бензин. Увеличилась цена на 22 копейки - до 51,16 рубля за один литр, о чем сообщает Росстат. Татарстан попал в пятерку регионов, где рост цен оказался наиболее заметным.

В топе вместе с нашей республикой оказались Чечня и Костромская области, где рост цен составил 1,5%, а также Рязанская область и Республика Алтай, где цены, как и в Татарстане, в среднем выросли на 1,4%.

По данным Росстата, средние цены бензина марки АИ-92 выросли на 20 копеек. Бензин АИ-95 в среднем подорожал на 24 копейки, а стоимость 98-го бензина выросла на 23 копейки. Дизельное топливо также подорожало - на 4 копейки.