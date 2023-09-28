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· Полина Модестова

Попала в топ-10 городов: Казань оказалась в лидерах для ведения бизнеса

Казань попала в топ-10 российских городов для ведения бизнеса по версии Forbes
Попала в топ-10 городов: Казань оказалась в лидерах для ведения бизнеса

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Казань оказалась на седьмом месте в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса по версии Forbes. Всего столица Татарстана набрала 57 баллов.

Лидером в рейтинге стал Краснодар с 64,4 балла, а на вторую строчку попал Южно-Сахалинск (60,9). Замкнула тройку Тюмень (59,5). В топ-10 вошли также Калининград, Екатеринбург, Владивосток, Благовещенск, Новосибирск и Иркутск.

Всего исследователями было изучено 90 городов России, которые были оценены по шести показателям: МСП, доходы, демография и жилье, кадры, качество жизни, инвестиции и инфраструктура.

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