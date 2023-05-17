В Казани автомобиль полностью провалился в большую яму на улице Аделя Кутуя

В Казани накануне вечером автомобиль полностью провалился в огромную яму на улице Аделя Кутуя. Очевидцы странного происшествия проинформировали о нем в социальных сетях и телеграм-каналах.

Предварительно известно, что автомобилист на Daewoo Matiz то ли не заметил, то ли проигнорировал бетонные блоки, установленные рабочими на месте ремонта на дороге. Блоги он разбил на три части и оказался в глубокой яме.

Отмечается, что водитель смог выбраться их неудобного положения без потерь - с его здоровьем все в порядке. Как доставали автомобиль и достали ли его вообще, не сообщается.

