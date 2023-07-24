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«Помогут осужденным с социальной адаптацией»: в Ozon Казани возьмут на работу осуждённых

В Ozon устроят на работу более 500 осуждённых с мягким режимом отбывания наказания
«Помогут осужденным с социальной адаптацией»: в Ozon Казани возьмут на работу осуждённых

Надежда Острокол

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В этом году маркетплейс Ozon трудоустроит больше 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Отмечается, что работать они будут на складах компании в Московской области, Ростове-на-Дону и Казани. Отмечается, что доля осужденных не будет превышать 10% от общего числа сотрудников.

Как сообщается ТАСС, такие сотрудники займутся сбором заказов, а также обработкой возвращаемых покупок на складах. На работу будут брать только тех, кто был осужден впервые и находится как в исправительных центрах, так и в колониях-поселениях, так как именно они имеют право выезжать за территорию исправительных учреждений.

В компании уточнили, что цель инициативы - помочь осужденным с социальной адаптацией, а также улучшить перспективы их трудоустройства в будущем.

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