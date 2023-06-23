Получит на реализацию 104 миллиона: в Татарстане появятся умные спортивные площадки с интернетом

Татарстан до 2025 года получит 104 миллиона на умные спортплощадки с интернетом

Шесть регионов, среди которых и Татарстан, получат дополнительное финансирование из бюджета РФ. Средства направят на создание умных площадок в рамках проекта "Бизнес-спринт". Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишутсиным. Известно, что в этом году Татарстан получит 78 миллионов рублей, а в 2025 республике выделят еще 26 миллионов.

Средства будут распределены на Ростовскую, Архангельскую и Белгородскую область, Пермский край, Татарстан и Чечню. Как отмечается на сайте кабмина, каждый из вышеуказанных регионов получит по 78 миллионов, которые направит на хорошо оборудованные места, где можно будет заниматься спортом с доступом к интернету.

В планах - каждый посетитель такой спортплощадки сможет не только выстроить индивидуальную тренировку, но и следить, правильно ли он выполняет упражнения, чтобы не навредить здоровью.