Получили удовольствие от соревнования: команда Испании Ramboot Esports выиграла в турнире по фиджитал-баскетболу

Испанская команда Ramboot Esports выиграла в турнире по фиджитал-баскетболу в Казани

На международном турнире по фиджитал-баскетболу в Казани испанская команда Ramboot Esports одержала победу над сербским Partizan Esports, о чем сообщает пресс-служба «Игр Будущего». Завершилась игра со счетом 31:37 в пользу испанцев.

Джон Галарза, форвард Ramboot Esports, рассказал, что команда хорошо сыграла тактически - изучили соперника, построили правильный план на игру Он отметил, что матч был непростым, так как в обеих командах играют профессиональные киберспортсмены и баскетболисты. Он также выразил благодарность организаторам за приглашение на турнир, отметим, что участники не просто получили удовольствие от соревнования, но и отлично провели время в красивом городе, передает realnoevremya.ru.

По правила фиджитал-баскетбола команды сначала показали навыки игры в баскетбольном симуляторе, а после сыграли на паркете в баскетбол 2х2. ПОбедители были определены по сумме заброшенных мячей на двух этапах.