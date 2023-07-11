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· Полина Модестова

"Получил одобрение межведомственной комиссии": в историческом центре Казани появится очередное элитное жилье

В историческом центре Казани возведут очередное элитное жилье
"Получил одобрение межведомственной комиссии": в историческом центре Казани появится очередное элитное жилье

pixabay

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В Казани, в ее историческом центре, на улице Большой Красной, 49 появится новое элитное жилье. Сообщается, что ЖК появится во дворе "Дома А.Н. Пасмуровой - И.И. Житницкого - Н.А. Геркена", буквально в десяти метрах вот деревянного памятника. Под застройку был отведен участок, площадь которого 2,7 тысяч квадратных метров.

Согласно проекту, а первом этаже будут помещения общественного назначения, а со второго по четвертый этаж - жилые однокомнатные и трехкомнатные квартиры. В подземном паркинге будет 28 мест.

Как сообщает "Реальное время", исполком Казани разрешил Ю.В. Чаплыгину использовать участок под строительство ЖК еще в начале 2021 года. Известно, что проект дома уже успел получить одобрение межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательство главы РТ Рустама Минниханова.

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