Получат навыки шлифовки: в Казани пройдет мастер-класс для детей, где они сделают подставку для фото
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Во дворе присутственных мест в Казани 13 августа проведут бесплатный мастер-класс для детей. Его участники научатся делать подставку для записок и фотографий «Домик».
Ребята смогут получить навыки шлифовки дерева и установки фурнитуры, а также поработают над дизайном домика при помощи фломастеров и карандашей. Подставку можно будет использовать для хранения фотографий и важных записок.
Занятия будут проходит в 10:00, 10:30 и 11:00. Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться по ссылке. В случае, если в этот день испортится погода, встреча будет перенесена в здание Присутственных мест.