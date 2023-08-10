Получат навыки шлифовки: в Казани пройдет мастер-класс для детей, где они сделают подставку для фото

На бесплатном мастер-классе в Казани детей научат делать подставку для фотографий

Во дворе присутственных мест в Казани 13 августа проведут бесплатный мастер-класс для детей. Его участники научатся делать подставку для записок и фотографий «Домик».

Ребята смогут получить навыки шлифовки дерева и установки фурнитуры, а также поработают над дизайном домика при помощи фломастеров и карандашей. Подставку можно будет использовать для хранения фотографий и важных записок.

Занятия будут проходит в 10:00, 10:30 и 11:00. Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться по ссылке. В случае, если в этот день испортится погода, встреча будет перенесена в здание Присутственных мест.