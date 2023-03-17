Полпреда Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова суд арестовал по делу о вымогательстве

Полпреда Дагестана в РТ Магомеда Муслимова арестовали по делу о вымогательстве

В Казани Вахитовский районный суд избрал меру пресечения задержанному накануне полномочному представителю Дагестана в РТ Магомеду Муслимову. Его подозревают в вымогательстве крупной суммы денег у бизнесмена.

На заседании следователь Фанис Гарипов просил суд арестовать Муслимова, пишет "БО":

"Причастность полностью подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и изъятыми вещественными доказательствами. Муслимов не имеет постоянного места жительства, не работает, не имеет постоянного источника дохода, при задержании оказал активное сопротивление".

Сам же Муслимов сообщил суду, что никакого насилия по отношению к потерпевшему не предъявлял. Он сказал, что это первый случай в его жизни, когда он оказался в полиции и суде.

"Я не знаю откуда эти завистники", — добавил мужчина.

В результате суд удалился в совещательную комнату и постановил арестовать Муслимова до 15 мая.