Полноценно заработал: в «Саду рыбака» в Казани заработал обновленный фонтан

В Казани в «Саду рыбака» заработал обновленный фонтан

В Саду рыбака в Казани полноценно заработал фонтан, который был установлен этим летом. Напомним, что его воссоздали на месте предыдущего, где ранее находилась 90-летняя часа со скульптурой рыбака. Администрация Московской и Кировского района в своем телеграм-канале опубликовала видео работы фонтана.

Напомним, что в рамках реконструкции общественного пространства в конце мая была убрана 90-летняя чаша фонтана. Тогда специалисты отметили, что она будет полностью изготовлена идентичной той конструкции, как и при открытии в 1936 году, но с использованием при производстве современных прочных и негорючих материалов.