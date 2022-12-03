Политолог в Казани жестко раскритиковал работу мэра Метшина с мобилизованными

Мэр Казани Ильсур Метшин дистанцировался от темы СВО и частичной мобилизации, заявил казанский политолог, доктор политических наук и профессор Владимир Беляев, пишет 116.RU. Впрочем, в таком поведении мэра политолога ничего не удивило.

"У нас не только военкоматы забыли о своих функциях, но и наше руководство. Оно не может повернуться лицом к тем, кто защищает страну. Нужно помогать людям: хорошо обучать, лечить, полностью обмундировать каждого. И не отправлять их никуда до тех пор, пока мэр лично не проверит всех военных", — считает эксперт.

Руководители на местах, по мнению Беляева, обязаны чуть ли не лично проверять все - от бронежилетов до аптечек.

"Чтобы на местном уровне всё было хорошо, нужно хотеть заниматься решением проблем людей: и мобилизованных, и их семей. Но наш мэр игнорирует это. Он спохватился, когда пошли разговоры о недостаточной работе, начал что-то говорить про поддержку семей. Но этого же мало! Надо нормально работать. Сейчас особенно важно, чтобы все мобилизованные чувствовали заботу о себе и понимали, что их в родном городе не забыли, курируют, помогают", — добавил политолог.

Он отметил, что обычный человек почти не имеет шансов попасть на личный прием к казанскому мэру. В лучшем случае может принять заместитель.