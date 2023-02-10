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Полиция Казани и банкиры лично начали учить пенсионеров тому, как противостоять мошенникам

В Нацбанке РТ состоялась встреча полицейских с пенсионерами в рамках проекта "Прививаем культуру финансовой грамотности"
Полиция Казани и банкиры лично начали учить пенсионеров тому, как противостоять мошенникам

Фото: пресс-служба Управления МВД России по городу Казани

В Национальном банке Республики Татарстан в рамках проекта "Прививаем культуру финансовой грамотности" прошла встреча с пожилыми людьми, где им подробно рассказали, как противостоять мошенникам, как не попасться на их уловки.

На вопросы участников встречи отвечали начальник отделения по связям со СМИ Управления МВД России по г. Казани майор внутренней службы Рафаэль Сагдиев и сотрудники Банка России по Татарстану.

Рафаэль Сагдиев рассказал, что в Казани борьбу с мошенниками ведут сотрудники по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Казани. В результате дискуссии обсудили два вида мошенничества – "Твой родственник попал в беду" и "Звонки от лжесотрудников банка". Отдельно обсудили, как не попасться на уловки мошенников.

"В 2022 году отмечено снижения числа регистрируемых имущественных преступлений, совершенных дистанционным способом, за счет уменьшения числа зарегистрированных краж с банковских карт и иных счетов. Количество регистрируемых мошенничеств практически осталось на уровне прошлого года. Улучшились результаты работы по раскрытию преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий", - добавил начальник отделения по связям со СМИ Управления МВД России по г. Казани.

В завершение мероприятия все участники встречи получили пособия, в которых в доступной форме понятно изложены основные меры противодействия мошенникам, сообщили нам в пресс-службе Управления МВД России по городу Казани.

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