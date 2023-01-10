Казанским полицейским пришлось поехать в командировку в Ростов-на-Дону, чтобы найти женщину, которая обманула казанца. 22-летнюю подозреваемую в мошенничестве разыскали.

22-летняя девушка разместила в Сети объявление с предложением интим-услуг. 25-летний житель Казани захотел ими воспользоваться, но с него попросили предоплату в размере 15 тысяч. Он перевел девушке эти деньги, но любви и ласки так и не дождался. А когда девица перестала выходить на связь, обратился в полицию.