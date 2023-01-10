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Полицейским из Казани пришлось поехать в Ростов, чтобы "вычислить" ушлую "проститутку", обманувшую казанца, жаждавшего любви и ласки

Полицейским из Казани пришлось поехать в Ростов, чтобы "вычислить" ушлую "проститутку", обманувшую казанца, жаждавшего любви и ласки

Фото: открытые источники

Казанским полицейским пришлось поехать в командировку в Ростов-на-Дону, чтобы найти женщину, которая обманула казанца. 22-летнюю подозреваемую в мошенничестве разыскали.

22-летняя девушка разместила в Сети объявление с предложением интим-услуг. 25-летний житель Казани захотел ими воспользоваться, но с него попросили предоплату в размере 15 тысяч. Он перевел девушке эти деньги, но любви и ласки так и не дождался. А когда девица перестала выходить на связь, обратился в полицию.

"Задержанная девушка созналась в содеянном. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материальный ущерб, причиненный молодому человеку, девушка возместила в полном объёме.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В отделе полиции "Восход" устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверяется причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений", - сообщили нам в пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

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