Полицейский Дед Мороз поздравил подопечных центра досуга инвалидов «Мечта»

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции «Авиастроительный» Управления МВД России по г. Казани совместно с полицейскими-кинологами посетили центр досуга инвалидов «Мечта» и поздравили с новогодними праздниками.

Для подопечных центра была организована музыкально-развлекательная программа со сказочными персонажами, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани. Участники мероприятия подготовили творческие номера и проводили конкурсы. Самым захватывающим моментом мероприятия стала встреча с руководителем подразделения кинологической службы Управления МВД России по г. Казани Дмитрием Дудкиным и его четвероногим напарником лабрадором по кличке «Цента».

Ребята, не скрывая своего восторга, наблюдали за каждым движением служебной собаки, которая демонстрировала им свои умения. Каждому участнику встречи полицейские подарили сладкие подарки, а центру передали набор для творчества. Мероприятие завершилось памятным фото.

Напомним, что 20 декабря 2022 года во всех регионах страны началась традиционная благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз», организованная Министерством внутренних дел Российской Федерации при поддержке общественных советов при Министерстве и его территориальных органов. Сотрудники МВД и общественники поздравляют с Новым годом воспитанников и учеников подшефных дошкольных и учебных учреждений, детских домов, школ-интернатов, а также детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мероприятия продлятся до 8 января 2023 года.