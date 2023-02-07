Полицейские в Казани поймали мужчину, который украл велосипед у курьера-доставщика продуктов

Казанские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда у курьера.

Им оказался 27-летний, безработный уроженец республики Чувашия.

В начале февраля в полицию обратился курьер организации службы по доставке продуктов.

Он сообщил стражам порядка, что кто-то украл его велосипед за 14 тысяч рублей во дворе дома на улице Энергетиков.

31-летний курьер доставил заказ клиенту и оставил велосипед у подъезда. А когда вышел, то на месте "железного коня" уже не было.

"Подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали по горячим следам на улице Декабристов. Мужчина не стал отрицать свою причастность и сознался в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязальства о явке. Велосипед изъят и ближайшее время будет возвращен законному владельцу", - сообщили нам в пресс-службе УМВД РФ по Казани.

Возбуждено уголовное дело о краже, вору грозит до 2 лет лишения свободы.