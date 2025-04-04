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Полицейские ночью ловили пьяного подростка в Казани

Задержать нарушителя удалось только у здания цирка

Полиция Прикамья

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Беспокойной выдалась ночь для казанских сотрудников полиции и ГИБДД. В районе Старого Аракчино внимание правоохранителей привлекла легковушка «Лада», водитель которой вёл себя неадекватно. Как передаёт телеграм-канал Stop City Racing, полицейские потребовали остановиться, но водитель лишь прибавил скорость, грубо нарушая правила дорожного движения.

Задержать нарушителя удалось только у здания цирка, после того как за ним в погоню отправились не менее пяти патрульных машин.

Как выяснилось, за рулём находился 16-летний подросток. По предварительной информации, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На видеозаписи, опубликованной в сети, юноша подтвердил, что сознательно не остановился по требованию полицейских. Он рассказал, что сотрудник полиции пригрозил применением оружия, после чего он решил подрезать патрульную машину.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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