Полицейские ночью ловили пьяного подростка в Казани
Полиция Прикамья
Беспокойной выдалась ночь для казанских сотрудников полиции и ГИБДД. В районе Старого Аракчино внимание правоохранителей привлекла легковушка «Лада», водитель которой вёл себя неадекватно. Как передаёт телеграм-канал Stop City Racing, полицейские потребовали остановиться, но водитель лишь прибавил скорость, грубо нарушая правила дорожного движения.
Задержать нарушителя удалось только у здания цирка, после того как за ним в погоню отправились не менее пяти патрульных машин.
Как выяснилось, за рулём находился 16-летний подросток. По предварительной информации, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На видеозаписи, опубликованной в сети, юноша подтвердил, что сознательно не остановился по требованию полицейских. Он рассказал, что сотрудник полиции пригрозил применением оружия, после чего он решил подрезать патрульную машину.
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