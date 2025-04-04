Полицейские ночью ловили пьяного подростка в Казани

Беспокойной выдалась ночь для казанских сотрудников полиции и ГИБДД. В районе Старого Аракчино внимание правоохранителей привлекла легковушка «Лада», водитель которой вёл себя неадекватно. Как передаёт телеграм-канал Stop City Racing, полицейские потребовали остановиться, но водитель лишь прибавил скорость, грубо нарушая правила дорожного движения.

Задержать нарушителя удалось только у здания цирка, после того как за ним в погоню отправились не менее пяти патрульных машин.

Как выяснилось, за рулём находился 16-летний подросток. По предварительной информации, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На видеозаписи, опубликованной в сети, юноша подтвердил, что сознательно не остановился по требованию полицейских. Он рассказал, что сотрудник полиции пригрозил применением оружия, после чего он решил подрезать патрульную машину.