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Покидает пост?: Татарстан может лишиться одного из министров в 2023 году

Покидает пост?: Татарстан может лишиться одного из министров в 2023 году

Фото: «БИЗНЕС Online»

В структуре руководства Татарстана сразу после новогодних каникул могут произойти кадровые изменения. В частности, свой пост может покинуть министр по делам молодёжи РТ Тимур Сулейманов, передаёт АиФ.

Предположительно, он станет главой регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Эту организацию часто сравнивают с пионерской - она также должна заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

О назначении стало известно ещё в декабре. При этом оказалось, что должность не позволяет Сулейманову оставаться на посту министра по делам молодёжи РТ, сообщает "Бизнес Online".

Об указанном кадровом решении могут сообщить после новогодних праздников.

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