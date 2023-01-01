В структуре руководства Татарстана сразу после новогодних каникул могут произойти кадровые изменения. В частности, свой пост может покинуть министр по делам молодёжи РТ Тимур Сулейманов, передаёт АиФ.

Предположительно, он станет главой регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Эту организацию часто сравнивают с пионерской - она также должна заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

О назначении стало известно ещё в декабре. При этом оказалось, что должность не позволяет Сулейманову оставаться на посту министра по делам молодёжи РТ, сообщает "Бизнес Online".

Об указанном кадровом решении могут сообщить после новогодних праздников.