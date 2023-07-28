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Пойдут на участок от «Фучика» до «Сахарова»: на строительство метро в Казани потратят почти миллиард рублей

В Казани на строительство второй ветки метро направят почти миллиард рублей
Пойдут на участок от «Фучика» до «Сахарова»: на строительство метро в Казани потратят почти миллиард рублей

Яна Лаушкина

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На строительство первого участка второй ветки метрополитена в Казани будет направлено еще 932 миллиона рублей. Деньги пойдут на участок от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Главстрой РТ.

На данном этапе в виды работ входят устройство фундаментов и оснований, верхнего строения железнодорожного пути, трубопроводов, тоннелей, искусственных сооружений и штолен. Срок исполнения - до 12 декабря 2023 года.

Напомним, что первую очередь второй линии метрополитена Казани должны построить к 2027 года. На второй линии будет четыре станции.

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